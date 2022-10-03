6-летнего ребенка укусила змея в Кирьят-Шмоне

В Кирьят-Шмоне 6-летняя девочка стала жертвой нападения гадюки, которая укусила ее за ногу.

Рептилия напала на ребенка в понедельник, 3 октября, во дворе его дома.

Об этом сообщает Maariv.

Родители пострадавшей обратились ко врачам, которые доставили ее на «скорой» в медицинское учреждение «Зив». Девочке оказали необходимую помощь и сейчас ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

Это не единственный случай в последнее время, когда в Израиле человека атаковала змея. Так, в субботу, 1 октября, в поселке регионального совета Мевоот ха-Хермон 13-летний подросток был укушен змеей. На место происшествия приехала «скорая» помощь (МАДА), доставившая мальчика в медучреждение «Зив» в Цфате. Его состояние было тяжелым.

Также «Курсор» сообщал, что на заправке в Азуре, неподалеку от Тель-Авива, неизвестные расстреляли двоих мужчин. Один из них умер, а другой находится в критическом состоянии. Журналисты утверждают, что погибший – глава грузинской мафии в Израиле Бени Шломо. Полиция не считает, что это происшествие связано с терроризмом.

Помимо этого, в понедельник, 3 октября, 2-летний ребенок проглотил токсическое вещество, после чего родители его доставили в местную клинику в Араде. Врачи оказали ему первую помощь и решили госпитализировать в медучреждение «Сорока» в Беэр-Шеве. Медики оценили состояние ребенка как средней степени тяжести. В данный момент эксперты выясняют обстоятельства инцидента.