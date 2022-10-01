Подростка на севере Израиля укусила змея, он в тяжелом состоянии

В поселке регионального совета Мевоот ха-Хермон 13-летнего подростка укусила змея. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает издание News.walla.

На место происшествия сразу вызвали бригаду «скорой» помощи (МАДА), которая доставила пострадавшего в медицинское учреждение «Зив» в Цфате. Состояние подростка продолжает оставаться тяжелым.

«Курсор» писал ранее, что 14-летнюю девочку укусила гадюка в кибуце в Региональном совете Гильбоа. Медики и парамедики МАДА оказали ей медицинскую помощь и эвакуировали ее в больницу Ха-Эмек в Афуле в удовлетворительном состоянии.

Еще мы писали, что житель Ришон ле-Циона чудом остался жив после укуса змеи, потому что не сразу обратился за помощью медицинской службы. Он гулял недалеко от парка «Суперленд» вместе со своей собакой, когда его укусила змея. Потерпевший сначала решил поехать к друзьям в Бат-Ям, чтобы оставить там домашнего питомца. И только потом он вызвал скорую помощь. К этому моменту уже практически ничего не видел.

Напомним, что 22 сентября, возле Беэр-Шевы от укуса скорпиона пострадала 8-летняя девочка из Тель-Авива. Медики оказали ей помощь на месте. Ее состояние оценили как средней степени тяжести.