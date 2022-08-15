«60 лет дружбы»: Лапид обратился к президенту Южной Кореи

Единственный государственный праздник, который разделяют две страны, Северную Корею и Южную Корею, — это День национального освобождения Кореи, также известный как День независимости. Празднование этого дня впервые проводилось 15 августа 1945 года, когда американские и советские войска положили конец японской оккупации Корейского полуострова во время Второй мировой войны. Через три года Корея была разделена на Северную Корею и Южную Корею.

В Южной Корее этот день известен как «Кванбокчол» (что означает «день возвращения света»), а в Северной Корее он известен как «Чогукхэбангуи нал» (что означает «День освобождения Отечества»).

Яир Лапид написал в своем Твиттере сегодня: «Наилучшие пожелания президенту и народу Республики Корея в связи с празднованием Кванбокчол. В этом году мы отмечаем 60-летие дружбы между нашими странами. Наша дружба крепка как никогда».

Кроме Южной Кореи и Северной Кореи, свою независимость сегодня отмечают Республика Конго, Бахрейн, Лихтенштейн и Индия.

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