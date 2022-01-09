В Ашдоде нашли 50-летнего мужчину с признаками насильственной смерти

50-летний мужчина был найден бездыханным в квартире в Ашдоде.
Вызванные на место медики МДА и фельдшеры обнаружили его без признаков жизни со следами насилия на теле и констатировали его смерть.
На данный момент полиция проводит расследование по подозрению в убийстве.
Напомним, ранее Курсор писал о том, что в Израиле 6 подозреваемых арестованы в мошенничестве на общую сумму более миллиона шекелей.
Подозреваемые выдавали себя за представителей страховых и инвестиционных компаний, обманывали преимущественно пожилых людей и инвалидов, мошенническим образом вымогая у них деньги.
Кроме того, стало известно, что полиция арестовала троих арабов за поджог автомобиля израильтянина в районе Шимон Хацадик.
Подозреваемые, жители восточного Иерусалима, были доставлены в магистратский суд Иерусалима.
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