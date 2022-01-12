Президент Израиля отдает дань уважения своей матери

Аура скончалась в ночь на воскресенье в своем доме в возрасте 97 лет.

Президент Израиля Ицхак Герцог в среду отдал дань уважения гробу своей покойной матери, бывшей первой леди Ауры Герцог, которая находится в резиденции президента в Иерусалиме.

Об этом сообщает 7 канал.

Президента сопровождали первая леди Михал Герцог, его братья и сестры Майк, Джоэл и Ронит, а также другие члены семьи. Широкая публика была приглашена отдать дань уважения покойной госпоже Ауре Герцог, вдове шестого президента Израиля Хаима Герцога, в резиденции президента.

Аура скончалась в ночь на воскресенье в своем доме в возрасте 97 лет. Она будет похоронена рядом со своим мужем, шестым президентом Израиля, на горе Герцля. Панихида начнется на горе Герцля, где будут произнесены хвалебные речи.

Ранее Курсор сообщал, что Ицхак Герцог со своей женой поздравили русскоязычных репатриантов.

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