Ночью террористы атаковали солдат ЦАХАЛа

В Хевроне и Дженине террористы атаковали наших солдат. Нет информации о пострадавших.

Солдаты ЦАХАЛа были атакованы практически в упор. О пострадавших не сообщается.

Об этом сообщает телеграм-канал HebrewOneBlog.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что появились подробности взрыва автомобиля в Ашкелоне. Жертвой взрыва автомобиля со смертельным исходом в южном городе Ашкелон оказался Ави Биттон, высокопоставленная фигура в местном преступном клане.

Также читайте о том, что арабские террористы забросали камнями автомобиль семейной пары. Во время возвращения ночью в Иерусалим, их автомобиль бы атакован камнеметателями в пункте назначения Исауи и лишь чудом избежала смерти.

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