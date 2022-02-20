75 репатриантов из Украины высадились в Израиле

Министр алии и абсорбции Пнина Тамено Шете заявила, что «наш посыл евреям Украины очень четкий – Израиль всегда будет их домом, наши ворота, как обычно, открыты для них даже в чрезвычайных ситуациях».

Около 75 репатриантов из Украины приземлились сегодня, 20 февраля, в Израиле заранее запланированным рейсом Фонда дружбы, Еврейского агентства и Министерства алии и абсорбции и были приняты сотрудниками Министерства алии и абсорбции в аэропорту Бен-Гурион.

Вечером из Одессы ожидается прибытие еще 22 репатриантов.

Средний возраст репатриантов составляет 40 лет. 21 репатриант моложе 18 лет, 46 — в возрасте от 18 до 45 лет. 20 человек в возрасте от 45 до 60 лет. 19 — в возрасте от 61 до 80 лет. Одному репатрианту 81 год.

Более половины репатриантов предпочли жить на севере страны. В Хайфу и Крайот отправятся 30 прибывших, в Нагарию —15 репатриантов.

В центре страны решили поселиться 35 человек, что составляет около трети репатриантов, прибывших сегодня. В Нетании разместятся 8 из них.

На юге страны будут приняты 17 репатриантов. 9 человек будут жить в Ашкелоне, а остальные в Араде, Ашдоде, Димоне и Офакиме.

Министр алии и абсорбции Пнина Тамено Шете заявила, что «наш посыл евреям Украины очень четкий – Израиль всегда будет их домом, наши ворота, как обычно, открыты для них даже в чрезвычайных ситуациях. Мы рады принять десятки репатриантов из Украина сегодня».

Как ранее писал Курсор, Лапид провел переговоры с Молдовой об эвакуации евреев и израильтян из Украины.

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