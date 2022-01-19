756 фермеров стали жертвами сельскохозяйственных преступлений в 2021 году

Сельскохозяйственная преступность включает в себя преступления против фермеров, в том числе различные виды хищений.

Данные о сельскохозяйственных кражах в 2021 году показали, что количество сельскохозяйственных воров в арабском секторе в три раза больше, чем в еврейском.

Об этом сообщает 7 канал.

Сельскохозяйственная преступность включает в себя преступления против фермеров, в том числе различные виды хищений, а также порчу продукции и сельскохозяйственных угодий, уничтожение техники.

Данные полиции показали, что, хотя подозреваемых евреев было всего 96, число неевреев, подозреваемых в сельскохозяйственных преступлениях, в 2021 году достигло 275. Кроме того, в 2021 году полиция допросила 55 подозреваемых, которые были жителями Палестинской автономии.

Из 756 фермеров, пострадавших от сельскохозяйственных преступлений в 2021 году, 622 были евреями, а 134 арабами. В северном округе на каждые три дела о сельскохозяйственных преступлениях выдвигалось одно обвинительное заключение, тогда как в Иудее и Самарии в 2021 году было возбуждено только одно обвинительное заключение на каждые 20 дел о сельскохозяйственных преступлениях.

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