Боевые дроны Израиля: какие БПЛА использует ЦАХАЛ

Использование ЦАХАЛом боевых дронов был один из самых сокровенных секретов Израиля, и тем не менее военная цензура запретила какую-либо публикацию об этом почти на 30 лет. В среду вечером наконец позволили сказать: Израиль как имеет, так и использует беспилотники для нанесения ударов по целям вблизи и вдали от границ страны.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Израиль уже много лет известен как лидер в области беспилотных технологий и продал сотни платформ военным по всему миру.

В Израиле эскадрильи беспилотников принимали участие в бесчисленных операциях. Они также использовались против целей в Сирии, Ливане, секторе Газе и других местах в рамках операция Армии обороны Израиля.

Долгое время израильские журналисты, сообщающие об ударах, были вынуждены приписывать использование ударных БПЛА «иностранным СМИ» или использовать «летательные аппараты» вместо того, чтобы публиковать слова «беспилотники» или «беспилотная авиационная система».

Использование ударных дронов широко задокументировано западными СМИ, а в 2011 году Wikileaks опубликовал тысячи документов, подтверждающих использование ВВС таких платформ для целенаправленных атак в Газе.

Согласно данным, ЦАХАЛ использует четыре основных ударных дрона: Eitan (Heron TP), Zik (Hermes 450), Kohav (Hermes 900) и Shoval (Heron 1).

Eitan, известный во всем мире как Heron TP, является «рабочей лошадкой» ВВС Израиля. Разработанный как многоцелевая платформа с многочисленными конфигурациями полезной нагрузки, он может выполнять различные задачи, включая сбор разведывательных данных, наблюдение, обнаружение целей и многое другое.

Оснащенный спутниковым каналом передачи данных и электрооптическими инфракрасными датчиками, Eitan обеспечивает разведку наземным войскам в боевых условиях, может создавать профили движения и атаковать цели.

Он оснащен системами автоматического взлета и посадки (ATOL), спутниковой связи (SATCOM) для увеличения дальности полета, полностью дублированной авионикой и многим другим. Беспилотник длиной 15 м и размахом крыльев 26 м также имеет спутниковую связь для миссий за пределами прямой видимости.

С запасом хода более 30 часов Eitan способен летать на расстояние до 1 000 км на максимальной высоте 40 000 футов. Его способность передавать точную информацию на таких расстояниях делает его вероятным вариантом на тот случай, если Израиль решит нанести удары по целям во вражеских странах.

Eitan участвовал в боевых действиях во время операции «Литой свинец» в 2008 году, еще до того, как он был официально передан ВВС. С тех пор он широко использовался во время операции «Защитный край» в Газе в 2014 году и во время многочисленных вспышек насилия в анклаве, управляемом ХАМАСом.

Zik (Hermes 450) был первым вооруженным беспилотником, произведенным израильской компанией Elbit Systems для Армии обороны Израиля. Находясь в ВВС более 20 лет, он активно использовался в Газе, а также в Ливане во время Второй ливанской войны в 2006 году.

Zik может летать на максимальной высоте 18 000 футов с дальностью полета 300 км в течение 18 часов или 30 часов с дополнительными внешними топливными баками. Платформа среднего размера с несколькими полезными нагрузками может работать с двумя полезными нагрузками одновременно. Он также способен как к ручному, так и к полностью автономному полету.

Kohav (Hermes 900) — многоцелевой беспилотный летательный аппарат (MALE) нового поколения компании Elbit Systems с высотой полета более 30 000 футов и продолжительностью полета 36 часов. Hermes 900 имеет размах крыла 15 м, длину 8,3 м, максимальную взлетную массу 1100 кг и максимальную массу полезной нагрузки 300 кг.

Платформа, основанная на Hermes 450, обладает вдвое большей мощностью и возможностями, чем Hermes 450. Она способна нести широкий спектр полезной нагрузки по сбору разведывательных данных и способна выполнять различные задачи по постоянному наблюдению, обнаружению целей и сбору разведывательных данных.

Shoval производства Israel Aerospace Industries находится в эксплуатации в IAF с 2007 года. Он может летать в течение 36 часов и подниматься на высоту до 30 000 футов. Поскольку рабочий диапазон ограничен только наличием топлива, дистанционно пилотируемый аппарат имеет рабочий диапазон более 1000 км. Он может обеспечивать летную разведку и поддержку в боевых задачах.

Оснащенный спутниковыми каналами передачи данных и электрооптическими инфракрасными датчиками, Hermes 900 способен предоставлять различные виды разведывательных услуг наземным войскам. Он способен выслеживать взрывчатку с воздуха и способен уничтожать вражеские цели своими системами вооружения. С одним бесшумным двигателем Shoval может работать в городских районах или выполнять разведывательные миссии на большие расстояния, где важна низкая заметность.

Ранее Курсор писал, что ЦАХАЛ признался в использовании боевых дронов для авиаударов. В течение многих лет ЦАХАЛ не заявлял, что использует вооруженные беспилотники, и израильские журналисты, пытавшиеся написать об этом, наталкивались на цензуру ЦАХАЛа.

Кроме этого, в Израиле представили новую ракету 5-го поколения. Новая ракета получила название «Ледокол»/Ice Breaker.

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Наша редакция писала, что израильская компания IAI представила новую тактическую сенсорную систему.

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