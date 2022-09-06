«Женщины Стены» призывают уволить раввина Стены Плача за причастность к катастрофе в Мероне

В организации не очень любят Шмуэля Рабиновича из-за его стойкого и открытого противодействия их целям, а также из-за его нежелания использовать имеющиеся в его распоряжении силы. чтобы сдерживать агрессивных демонстрантов.

Организация «Женщины Стены» призывают к увольнению главного раввина Стены Плача Шмуэля Рабиновича из-за его причастности к прошлогодней катастрофе на горе Мерон, в результате которой погибли 45 человек.

Об этом сообщает издание Times of Israel.

Отмечается, что «Женщины Стены» не очень любят Рабиновича из-за его стойкого и открытого противодействия их целям, а также из-за его нежелания использовать имеющиеся в его распоряжении силы. чтобы сдерживать временами агрессивных демонстрантов, которые ежемесячно протестуют против молитвенных служб.

Как говорится в материале, в письме премьер-министру Яиру Лапиду «Женщины Стены» призывают к немедленному увольнению Рабиновича как из-за его причастности к трагедии в Мероне, так и из-за его «управления Западной Стеной».

«В его публичной должности нет ограничений по срокам, что противоречит демократическим ценностям. В его обязанности входит обеспечение безопасности всех верующих на объектах, находящихся под его управлением. В течение многих лет он позволял насилию в отношении женщин-прихожан у Западной стены совершаться без последствий. Халатность Рабиновича теперь усугубляется его потенциальной ролью в трагедии Мерона. Этому правительству пора сместить его с занимаемой должности», — говорится в заявлении.

Как сообщал Курсор, государственная-следственная комиссия, занимающаяся расследованием трагедии на горе Мерон, где во время празднования Лаг ба-Омера погибло 45 человек, указывает на то, что к происшествию могут быть причастны высокопоставленные чиновники.

Ранее Курсор информировал о том, что в июле 2022 года лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу дал показания перед государственной комиссией по расследованию трагедии на горе Мерон.

Еще мы писали, что государственная следственная комиссия собирается сообщить руководству полиции, что они будут нести ответственность за катастрофу на горе Мерон.