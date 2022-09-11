В офисе Лапида опасаются утечки информации: какие меры приняты

Чиновники, работающие в канцелярии премьер-министра, потеряли возможность попасть в зал совещаний. Эти меры вызваны опасениями разглашения секретной информации.

Некоторые работники канцелярии премьер-министра не смогли попасть в зал совещаний, который называют «аквариумом».

Об этом сообщили detaly.

Канцелярия Лапида заблокировала пропуска нескольких сотрудников в ключевое помещение офиса премьер-министра— в зал для совещаний, пояснив эту меру опасениями возможных утечек информации.

При этом недовольные сотрудники утверждают, что такое решение значительно усложняет повседневную работу различных чиновников, а решение о блокировке доступов вызвано «излишними опасениями» приближенных премьер-министра Лапида перед сливом данных или утечкой информации.

Канцелярия прокомментировала это заявление чиновников: «В правилах доступа нет изменений. У кого есть профессиональная необходимость войти в канцелярию премьер-министра — имеет на это разрешение».

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Редакция также писала, что Шакед возвращается в «Еврейский дом» после распада союза с Хенделем. Остается под вопросом, удастся ли новому партнерству с участием Шакед преодолеть избирательный барьер 1 ноября.

Напомним, наш сайт сообщал, что в воскресенье Лапид направился в Германию: названы цели визита.