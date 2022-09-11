Опрос показал, как изменилась расстановка сил из-за перемещений Шакед

По результатам опроса 14 канала оказалось, что после выхода Шакед из союза с Хенделем, она не сможет набрать необходимое количество голосов для проходного барьера.

Блок главы оппозиции Биньямина Нетаниягу может набрать 61 места, что является заветной целью для получения большинства в правительстве и формирования коалиции.

Согласно данным опроса 14 канала, после выхода Айелет Шакед из союза с Хенделем «Сионистский дух», голоса могут распределиться следующим образом: партия Ликуд во главе с Биньямином Нетаниягу получит 34 мандата, «Еш Атид» — 23 мандата, «Лагерь государственников» может получить 12 мест, партия Смотрича и Итамара Бен-Гвира «Религиозный сионизм» — 11 мест, «ШАС» — 9, «Яадут а-Тора» — 7, Объединенный список — 6, «Исраэль Бейтену» — 5, МЕРЕЦ — 5, Авода — 4, РААМ — 4.

Айелет Шакед находится ниже процента блокировки с 2,4%.

При такой раскладке сил блок Нетаниягу получает 61 мандат.

Курсор писал ранее, что Шакед возвращается в «Еврейский дом» после распада союза с Хенделем. Остается под вопросом, удастся ли новому партнерству с участием Шакед преодолеть избирательный барьер 1 ноября.

Также мы сообщали о словах Шакед: Офис Лапида требовал, чтобы я не продвигала строительство Иерусалима. Министр внутренних дел Айелет Шакед раскритиковала премьер-министра Яира Лапида.

Напомним, Курсор ранее информировал, что депутат Орбах считает: Хорошо, что Шакед рассталась с Хенделем. Депутат Кнессета считает, что нынешняя министр внутренних дел имеет немного шансов попасть в будущий парламент.