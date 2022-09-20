Жителям сектора Газа будет выплачена компенсация за операцию «Рассвет»

Об этом сообщает inn.co.il.

Отмечается, что соответствующая мера была принята по указанию премьер-министра Яира Лапида. Положения о компенсации жителям и владельцам бизнеса в секторе Газа были одобрены во вторник финансовым комитетом Кнессета.

Так, постановлением предусмотрено возмещение косвенного ущерба не только за боевые дни операции «Рассвет», но и со дня введения ограничений на передвижение в населенных пунктах района.

«Стойкость, проявленная жителями сектора Газа, заслуживает не только признательности, но и действий. Я благодарю финансовый комитет … за их профессиональную работу и решимость дать ответ жителям сектора и предприятиям в этом районе», — сказал Лапид.

Как сообщал Курсор, в связи с возобновлением ракетных ударов со стороны сектора Газа, в Израиле 5 августа начата военная операция «Рассвет». За три дня, сколько ведутся боевые действия, из казны было потрачено примерно 500 миллионов шекелей.

Такая сумма была потрачена на мобилизацию 25 тысяч резервистов, использование боеприпасов, работу авиации, а также использование беспилотных летальных аппаратов и сверхточных управляемых ракет.

Курсор писал ранее, что Армия обороны Израиля опубликовала видео удара по месту запуска ракет «Исламского джихада» в секторе Газа. В ЦАХАЛе заявили, что ракеты оттуда запускали утром 7 августа.

Еще мы писали, что ЦАХАЛ сообщил о результатах и успехах операции против Исламского джихада «Рассвет». Уничтожены главные лидеры джихада.