Чиновники в Иудеи и Самарии обратились с призывом к Нетаниягу

Лидера оппозиции призывают прекратить нападки на партию «Еврейский дом» и ее лидера, министра внутренних дел Айелет Шакед.

Высокопоставленные чиновники поселений в Иудеи и Самарии обратились к экс-премьер-министру, лидеру оппозиции Биньямину Нетаниягу с призывом прекратить нападки на партию «Еврейский дом» и ее лидера, министра внутренних дел Айелет Шакед на том основании, что она может принести мандаты на формирование правого правительства.

Об этом сообщает 7Kanal.

Согласно сообщению, чиновники призвали Нетаниягу «пересмотреть кампанию против Йоси Бродни и Айелет Шакед» и дать «Еврейскому дому» больше времени, чтобы выяснить, удастся ли партии подняться в опросах.

Согласно тем же источникам, за 31 день до выборов партия Шакед может стать сильнее.

«Если в конце концов от Бродни и Айелет принесут еще четыре мандата, здесь будет создано правое правительство во главе с Нетаниягу. Так что атака на Шакед и Бродни в настоящее время не особенно умна», — отметили источники СМИ.

Как сообщал Курсор, глава оппозиции, депутат Кнессета Биньямин Нетаниягу раскритиковал премьер-министра Лапида на фоне соглашения с Ливаном.

«Яир Лапид позорно поддался угрозам Насраллы. Он отдает «Хизбалле» суверенную территорию Государства Израиль с огромным газовым резервуаром, который принадлежит вам, гражданам Израиля. Он делает это без обсуждения в Кнессете и без референдума. Лапид не имеет мандата на передачу вражескому государству суверенных территорий и суверенных активов, которые принадлежат вам», — заявил он.

Также Курсор информировал о том, что председатель партии РААМ Мансур Аббас пообещал не поддерживать лидера оппозиции Беньямина Нетаниягу в попытке сформировать правительство после следующих выборов и обвинил его в безудержной вспышке насильственных преступлений, с которыми столкнулась арабская община в последние годы.