«Позорно сдался»: Нетаниягу обрушился на Лапида в новом обращении

12:34, Сегодня
Новости Израиля
биньямин нетаниягу фото
Фото: depositphotos.com

Нетаниягу сказал: «Лапид позорно сдался угрозам Насраллы и передал суверенную территорию Израиля».

Глава оппозиции, депутат Кнессета Биньямин Нетаниягу раскритиковал премьер-министра Лапида на фоне соглашения с Ливаном.

«Яир Лапид позорно поддался угрозам Насраллы. Он отдает «Хизбалле» суверенную территорию Государства Израиль с огромным газовым резервуаром, который принадлежит вам, гражданам Израиля. Он делает это без обсуждения в Кнессете и без референдума. Лапид не имеет мандата на передачу вражескому государству суверенных территорий и суверенных активов, которые принадлежат вам», — заявил он.

Ранее Курсор писал о демаркация морской границы с Ливаном: Лапид сделал важное заявление. 

Также Курсор передавал, что лидер «Хизбалллы» Хасан Насралла отреагировал без крайних угроз, что дает надежду о перспективности сделки, снижении напряженности.

Еще «Курсор» сообщал, что еще в августе Ливан и Израиль сблизились по компромиссу в вопросе раздела газовых месторождений. Одним из вариантов решения вопроса может стать финансовая компенсация.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
ТЭГИ:
Комментируйте эту новость на странице Курсора в Facebook.