«Позорно сдался»: Нетаниягу обрушился на Лапида в новом обращении

Глава оппозиции, депутат Кнессета Биньямин Нетаниягу раскритиковал премьер-министра Лапида на фоне соглашения с Ливаном.

«Яир Лапид позорно поддался угрозам Насраллы. Он отдает «Хизбалле» суверенную территорию Государства Израиль с огромным газовым резервуаром, который принадлежит вам, гражданам Израиля. Он делает это без обсуждения в Кнессете и без референдума. Лапид не имеет мандата на передачу вражескому государству суверенных территорий и суверенных активов, которые принадлежат вам», — заявил он.

היום אמר @steinitz_yuval אצלנו בשידור שגם אם ההסכם עם לבנון לא יהיה לרוחו של הליכוד הם יכבדו אותו כפי שעשו עם הסכמים אחרים בעבר. נתניהו פחות מתחבר לגישה הזאת וזה מה שהוא אומר על הסכם הגבול הימי עם לבנון: pic.twitter.com/ClGhS8RSrj — Yanir Cozin — יניר קוזין (@yanircozin) October 2, 2022

Ранее Курсор писал о демаркация морской границы с Ливаном: Лапид сделал важное заявление.

Также Курсор передавал, что лидер «Хизбалллы» Хасан Насралла отреагировал без крайних угроз, что дает надежду о перспективности сделки, снижении напряженности.

Еще «Курсор» сообщал, что еще в августе Ливан и Израиль сблизились по компромиссу в вопросе раздела газовых месторождений. Одним из вариантов решения вопроса может стать финансовая компенсация.