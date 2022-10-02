«Позорно сдался»: Нетаниягу обрушился на Лапида в новом обращении

Глава оппозиции, депутат Кнессета Биньямин Нетаниягу раскритиковал премьер-министра Лапида на фоне соглашения с Ливаном.
«Яир Лапид позорно поддался угрозам Насраллы. Он отдает «Хизбалле» суверенную территорию Государства Израиль с огромным газовым резервуаром, который принадлежит вам, гражданам Израиля. Он делает это без обсуждения в Кнессете и без референдума. Лапид не имеет мандата на передачу вражескому государству суверенных территорий и суверенных активов, которые принадлежат вам», — заявил он.
Ранее Курсор писал о демаркация морской границы с Ливаном: Лапид сделал важное заявление.
Также Курсор передавал, что лидер «Хизбалллы» Хасан Насралла отреагировал без крайних угроз, что дает надежду о перспективности сделки, снижении напряженности.
Еще «Курсор» сообщал, что еще в августе Ливан и Израиль сблизились по компромиссу в вопросе раздела газовых месторождений. Одним из вариантов решения вопроса может стать финансовая компенсация.