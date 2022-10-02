Кровавые алмазы: как Израиль помогает россии финансировать войну с Украиной

Пять израильских компаний, которые все еще сотрудничают с российской группой «алроса», чтобы обойти санкции и продать ее продукцию на Запад, помогают путину финансировать войну с Украиной.

Пять израильских компаний, которые все еще сотрудничают с крупной российской алмазной компанией «алроса», чтобы обойти санкции и продать ее продукцию на Запад, помогают путину финансировать его пропитанную кровью войну с Украиной.

Об этом говорится в статье издания Haaretz.

Отмечается, что Израиль не так давно выступил с упреком в адрес рф* за аннексию четырех регионов Украины после фиктивных референдумов, при этом до сих пор не присоединившись к санкциям против москвы за продолжающуюся агрессивную войну.

«И хотя министерство финансов США внесло в черный список крупные российские государственные предприятия в рамках режима международных санкций, … «алроса», крупнейшая в мире алмазодобывающая компания, по-прежнему может похвастаться партнерскими отношениями с несколькими израильскими компаниями, что позволяет эффективно обходить усилия по международным санкциям. и, таким образом, помогать финансировать войну россии в Украине», — говорится в материале.

Как пишет издание, лазейка позволяет продавать российские алмазы в США и других странах, если они сначала огранены в Израиле, и несколько израильских компаний продолжают работать с «алросой».

«Необработанные алмазы, которые берут прямо из шахты и оставляют необработанными или полированными, невозможно отследить с помощью современных технологий. Это делает их предпочтительным товаром для преступных организаций, террористических групп и государственных спонсоров терроризма», — говорится в статье.

Авторы отмечают, что, хотя международное сообщество предприняло некоторые регулирующие меры для пресечения злоупотреблений, в частности торговли «кровавыми алмазами», определяемыми как алмазы, добытые в зонах боевых действий и используемые для финансирования повстанческих или военных действий, эти инициативы не смогли эффективно остановить международное отмывание алмазов, а также связи с финансированием терроризма или конфликтов.

«В Израиле практически не обсуждалось блокирование ввоза российских алмазов. До внесения «алросы» в черный список на долю компании приходилось 90% российских горнодобывающих мощностей и 28% мирового рынка алмазного сырья. В 2021 году алроса продала алмазы на сумму 4,2 миллиарда долларов, из которых 4 миллиарда долларов пришлось на необработанные алмазы», — пишет издание.

СМИ уточняет, что когда США ввели санкции против «алросы», на сайте компании был указан 51 «особый клиент», именуемый «членами Альянса «алросы», на 2022–2024 годы. Список был удален с веб-сайта, как только компания была включена в список, но по-прежнему доступен в интернете на нескольких веб-сайтах.

На момент введения санкций пять израильских сайтхолдеров компании, которые импортировали около 10 процентов российских алмазов, давали Израилю одну из самых высоких концентраций алмазов в мире.

«И Соединенные Штаты, и Израиль могут и должны принять незамедлительные меры для обеспечения того, чтобы международный финансовый сектор не использовался для отмывания и торговли российскими кровавыми алмазами», — говорится в материале.

Как сообщал Курсор, на днях Евросоюз представил восьмой пакет санкций против рф.

Курсор писал ранее, что пакет санкций, принятый ЕС 21 июля 2022 года против президента рф путина и российского режима, был включен в законодательство Норвегии и вступил в силу в этой стране.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!