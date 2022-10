Натив возобновил ускоренную онлайн проверку документов Go No Go для репатриации граждан рф, Украины и Беларуси

Фото: pixabay.com

Быстрая проверка с точностью до 80%, покажет, имеет ли заявитель право на израильское гражданство или нет.

Культурный центр «Натив» возобновил ускоренную онлайн проверку документов Go/no Go для репатриации граждан российской федерации, Украины и Беларуси. Об этом сообщается на сайте правительства Израиля. Там же можно подать соответствующие документы, заполнив онлайн-форму. «Быстрая проверка с точностью до 80%, покажет, имеет ли заявитель право на израильское гражданство или нет. В случае положительного ответа, заявитель сможет прилететь в Израиль рейсом «Сохнут», и сразу по прилету получить медицинскую страховку и бесплатное жилье, пока сотрудники «Натива» завершат проверку и примут решение о предоставлении заявителю гражданства или отказа, — говорится в сообщении. Ранее Курсор делился рекомендациями и полным списком необходимых документов для репатриантов, а также списком центров, где можно экстренно сменить статус. А недавно премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что правительство готовится к новой волне репатриантов, которые могут прибыть в течение ближайших месяцев в Израиль. Помимо этого, мы рассказывали, что Израиль поможет украинским студентам продолжить обучение в период войны в рамках проекта «Academic Iron Dome Initiative».

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала: Ади Хлюдзинский