На севере Самарии произошла стрельба — нанесен ущерб домам

В результате инцидента, по предварительным данным, никто не пострадал.

В среду, 16 ноября, поселок Шакид, расположенный на севере Самарии, был обстрелян из стрелкового оружия.

Об этом сообщает издание News.walla.

По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших, однако стрельба нанесла ущерб жилым домам. В стене как минимум одного здания обнаружено отверстие от попадания пули.

На месте происшествия уже работают силы безопасности и выясняют обстоятельства происшествия. Инцидент был квалифицирован как террористический акт.

«Курсор» писал ранее, что по словам представителя израильской полиции, 12-летний мальчик получил серьезные ранения, а 25-летний мужчина получил ранения средней степени тяжести в результате перестрелки в Джассар-эз-Зарке.

Еще мы писали, что в центре арабской деревни Аррабе произошла стрельба, в результате которой пулевые ранения получили шесть человек, двое из них были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Напомним, что в Кирьят-Арбе тяжелое огнестрельное ранение получила 13-летняя девочка, которая вместе с подругой шла по улице. Пуля прилетела со стороны Хеврона. Подростка срочно госпитализировали с серьезным ранением в медицинский центр.