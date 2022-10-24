В галилейской деревне обстреляли группу людей: детали происшествия

В центре арабской деревни Аррабе произошла стрельба, в результате которой пулевые ранения получили шесть человек, двое из них были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает издание «Детали».

Неизвестные открыли огонь по группе людей в ночь на понедельник, 24 октября. На место инцидента приехали сотрудники полиции и Служба «скорой» помощи (МАДА). Пострадавшим была оказана помощь на месте, позже их госпитализировали в медицинский центр «Зив» в Цфате и «Пория» в Тверии. Двое находятся в тяжелом состоянии, а остальные получили ранения средней степени тяжести.

Сотрудники полиции оцепили место происшествия и приступили к сбору свидетельств. На ближайших перекрестках в деревни были установлены блокпосты.

Пока о задержании подозреваемых полиция не сообщала. Расследование происшествия продолжается. В полиции говорят, что стрельба могла возникнуть на почве конфликта между криминальными группировками.

«Курсор» писал ранее, что в Нагарии произошла стрельба, в результате которой ранения получили трое мужчин.

Еще мы писали, что израильская полиция расследует инцидент со стрельбой в Джальджулии, в ходе которого местный житель получил тяжелые ранения.

Напомним, сотрудники полиции начали расследовать инцидент со стрельбой в Ашдоде, в результате которого был ранен 62-летний мужчина.