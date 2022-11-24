В Эйлате во время школьной поездки с учителем произошла трагедия

Мужчине стало плохо на глазах у своих учениц.

В четверг, 24 ноября, во время поездки в Эйлат учителю средней школы для девочек в Бейт-Шемеше, внезапно стало плохо и он потерял сознание.

Об этом сообщает издание News.walla.

У педагога ухудшилось самочувствие во время прогулки по южному городу. На место инцидента приехала бригада медицинских работников и госпитализировала его в больницу «Йосефталь» в Эйлате. Позже врачи были вынуждены констатировать его смерть.

Сообщается, что у 59-летний мужчины осталась жена и четверо детей. Йоси Коэн сопровождал учениц 11-12-х классов в ежегодной поездке в Эйлат в рамках программы «Любовь к Израилю».

«Курсор» писал ранее, что против 51-летнего педагога живущего в Хадере ранее три раза возбуждали уголовные дела после жалоб от аналогичного количества девушек, что происходило в 2013, 2016 и 2017 годах. В прокуратуре решили закрыть три дела.

Еще мы писали, что министерство финансов предоставило данные, которые отвечают на вопрос о необходимом количестве времени для увольнения в Израиле учителя.

Напомним, что в Израиле в сфере образования уже давно наблюдается проблема с кадрами. Особенно нехватка квалифицированных сотрудников наблюдается в центре страны. Больше всего не хватает учителей английского языка и математики.