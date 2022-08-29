Сколько времени нужно в Израиле для увольнения плохого учителя

Министерство финансов предоставило данные, которые отвечают на вопрос о необходимом количестве времени для увольнения в Израиле учителя.

Так, чтобы процесс увольнения начинающего учителя занимает как минимум 243 дня, а педагога со стажем – 308 дней. Иначе говоря, если человек не подходит для обучения детей, то отстранение его от работы займет почти год.

Об этом пишет издание «Детали«.

Сейчас процесс увольнения происходит следующим образом: если учитель имеет трудовой стаж до 15 лет, то директор учебного заведения должен с ним встретиться для объявления процедуры увольнения. Затем нужно отправить ему официальное письмо, для чего предоставляется 14 дней, потом директор должен прийти на его урок (предусмотрен аналогичный срок), а после в течение месяца урок должен посетить инспектор).

После этого необходимо 14 дней дожидаться прибытия субинспектора, а потом в течение месяца – второго субинспектора. Далее нужно обсудить этот вопрос в Совете инспекторов и сообщить об этом представителю организации учителей. Затем предусмотрен созыв комиссию, в которую должно войти равное количество представителей учительской организации и министерства образования. На ней проходят слушания, по итогу которых утверждается окончательное решение.

Если же необходимо уволить учителя со стажем, то ему тоже нужно отправить письмо, где будут упомянуты недостатки его работы и уведомление об увольнении. Затем на его урок должен прийти главный инспектор.

Сложная бюрократическая процедура дополняется тем, что после увольнения учитель не может трудоустроиться в другой школе. Учитывая нехватку учителей в Израиле, в учебных заведениях с радостью встречают каждого, кто готов работать, даже если человек плохо осуществляет педагогическую деятельность. По всем вышеперечисленным причинам с период с 2017 по 2020 год в стране по причине несоответствия профессиональным стандартам уволили всего 22 учителя.

Ранее «Курсор» сообщал, что израильские учителя зарабатывают больше, чем другие в ОЭСР.

Также мы рассказывали, что, по словам представителя Союза учителей, учебный год вряд ли сможет начаться вовремя.

Кроме этого, Либерман выступил против забастовок учителей и решил обратиться в суд.