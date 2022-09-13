США вернули Израилю редчайший артефакт времен Великого восстания в Риме

В понедельник американские следователи вернули Израилю редкую серебряную монету, которая, по их словам, была отчеканена как символ независимости во время Великого восстания против римского гнета в 66-73 годах нашей эры, а столетия спустя была украдена из археологических раскопок в долине Эла.
Монета была изъята в 2017 году, когда коллекционеры пытались продать ее на аукционе в Денвере, где ее оценочная стоимость составляла от 500 000 до 1 миллиона долларов. Но юридические препятствия для возвращения в Израиль не были устранены до этого лета.
Эксперты говорят, что монета номиналом в четверть шекеля с пальмовыми ветвями и венком, датированная 69 годом нашей эры, является одной из самых редких монет, оставшихся после кровавого еврейского восстания против имперского Рима. Реакция римлян включала разграбление и сожжение Храмовой горы в 70 г. н.э., а в 73 г. н.э. — гибель последних еврейских сторонников в Масаде.
Чеканка таких монет евреями во время восстания считалась важным заявлением о суверенитете людей, которым римляне запретили выпускать серебряные монеты.
Илан Хадад, исследователь-нумизмат и археолог из Управления древностей Израиля, назвал монету «национальным достоянием», которая «имеет сильный религиозный и политический символизм для евреев и христиан во всем мире».
«Подобные монеты были очень откровенным провозглашением независимости земель Израиля, — сказал он. — Они сделали их, выцарапав изображения императоров на римских серебряных монетах и перештамповав их».
Обнаружение монеты, которая, как утверждается, была незаконно выкопана в 2002 году, произошло после нескольких лет поисков в ряде стран. Она была возвращена генеральному консулу Израиля на церемонии в Нью-Йорке в окружной прокуратуре Манхэттена.
Найденная монета была описана как одна из четырех известных монет номиналом в четверть шекеля, отчеканенных на четвертом году восстания.
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