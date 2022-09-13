США вернули Израилю редчайший артефакт времен Великого восстания в Риме

В понедельник американские следователи вернули Израилю редкую серебряную монету, которая, по их словам, была отчеканена как символ независимости во время Великого восстания против римского гнета в 66-73 годах нашей эры, а столетия спустя была украдена из археологических раскопок в долине Эла.

Монета была изъята в 2017 году, когда коллекционеры пытались продать ее на аукционе в Денвере, где ее оценочная стоимость составляла от 500 000 до 1 миллиона долларов. Но юридические препятствия для возвращения в Израиль не были устранены до этого лета.

"הישג היסטורי": ארה"ב החזירה לישראל מטבע רבע שקל נדיר בן 2,000 שנה, שנשדד ב-2002 בידי שודדי עתיקות פלסטיניים מחברון. את המטבע טבעו המורדים היהודים במרד הגדול מול הרומאים והוא הוחזר בתום חקירה של רשות העתיקות ומשרד התובע בניו יורק, שארכה 5 שנים @sharonidan

(צילום: רשות העתיקות) pic.twitter.com/DBsr5GnjlR — כאן חדשות (@kann_news) September 13, 2022

Эксперты говорят, что монета номиналом в четверть шекеля с пальмовыми ветвями и венком, датированная 69 годом нашей эры, является одной из самых редких монет, оставшихся после кровавого еврейского восстания против имперского Рима. Реакция римлян включала разграбление и сожжение Храмовой горы в 70 г. н.э., а в 73 г. н.э. — гибель последних еврейских сторонников в Масаде.