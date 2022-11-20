Стрельба возле Хеврона: два человека получили ранения

Недалеко от Хеврона преступники открыли огонь из проезжавших автомобилей и ранили двух мужчин.

В воскресенье утром в полицию поступило сообщение о стрельбе из проезжавших автомобилей возле туннеля Тель-Кашиш.

Об этом сообщает Jpost.

По информации полиции, двое жителей Райне, в возрасте 31 и 23 лет, ранены в результате нападения. Один с тяжелыми травмами, а другой с ранениями средней тяжести были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

Полиция начала расследование и организовала розыск преступников.

Ранее Курсор писал, что появились кадры ожесточенных столкновений в Хевроне. Поселенцы не удовлетворились шествием по арабской улице в установленных полицией и армией границах, и прорвались в палестинский квартал.

Как сообщала редакция, жестокие беспорядки вспыхнули 19 ноября, в районе еврейского поселения в Хевроне. Сотни израильтян пошли в сторону палестинской территории с израильскими флагами.

Курсор ранее информировал, что в Хадере ребенок упал с четырехметровой высоты. 4-летний мальчик находится под седацией и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Также на днях маленький ребенок получил ожоги средней степени тяжести в Бней-Браке. По трагической случайности на двухлетнего ребенка опрокинулась кастрюля с кипящей водой.

Кроме того, редакция писала, что в аэропорту задержаны нелегалы, переодевшиеся в харедимных евреев. Сотрудники аэропорта пресекли попытку нелегального въезда в страну жительниц Грузии, которые представлялись харедимными еврейками.