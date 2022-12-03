Сколько человек в Израиле ежегодно умирают от инфекционных заболеваний

По данным ВОЗ, на планете насчитывается более 1,2 тыс. инфекционных заболеваний.

Согласно данным отчета Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Израиль имеет один из самых высоких показателей смертности от инфекционных заболеваний на душу населения в развитом мире.

Об этом сообщает Jpost.

Ежегодно от инфекционных болезней в стране умирает около 6 тысяч человек. Но при этом, больничных коек в медицинских учреждениях не всегда хватает, да и в больницах также находится множество микробов, которые увеличивает вероятность развития у больных бактериальной инфекции.

За последнее десятилетие Израиль начал уделять особое внимание госпитализации на дому, чтобы уменьшить число людей, находящихся в больничных коридорах и умирающих от предотвратимых инфекционных заболеваний.

В течение последних пяти лет Ашдодская «Ассута» принимает участие в программе госпитализации на дому. Она обеспечивает пациентам высококачественный уход в более комфортных условиях, ведь в процессе лечения они находятся со своими близкими и в родных стенах.

Отмечается, что типы пациентов, которые имеют право на лечение на дому, могут варьироваться.

«Курсор» писал ранее, что в мире продолжается пандемия ВИЧ, в 2021 году было диагностировано полтора миллиона новых случаев. В Израиле показатель инфицированных граждан тоже увеличился. Согласно данным, в прошлом году в нашей страны ВИЧ заразились 367 человек.

Еще мы писали, с чем связан рост венерических заболеваний в Израиле.