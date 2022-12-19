Сеть Шуферсаль согласилась с повышением цен на продукцию Штраус

Некоторые продукты подорожают на 3 процента, а некоторые — на 9 процентов.

Израильская сеть супермаркетов «Шуферсаль» согласилась с повышением цен на некоторые товары концерна «Штраус».

Об этом сообщает 12-й канал ИТВ.

Согласно договору, некоторая продукция компании подорожает в супермаркетах сети на 3 процента, некоторые продукты вырастут в цене на 9 процентов, а некоторые дорожать не будут. К слову, многие других сети не согласились пока повышать стоимость товаров «Штраус» в своих магазинах, поэтому в ближайшее время, возможно, будет наблюдаться дефицит товаров этого бренда.

«Курсор» писал ранее, что крупнейшая в Израиле сеть супермаркетов «Шуферсаль» объявила о снижении и заморозке цен на более чем 320 продуктов.

Еще мы писали, что две недели назад в сети «Шуферсаль» одобрили часть требований компании-производителя «Тнувы», которая хотела, чтобы часть ее продукции была возвращена на прилавки.

Напомним, что израильская компания «Зоглобек», которая занимается производством колбас, сосисок и других мясных изделий, объявила, что с нового года повышает цены на свою продукцию.

Читайте также, что волна повышения цен, затронувшая израильских производителей и оптовых продавцов, затронула и компанию Osem-Nestlé. Производитель был вынужден присоединиться к ожидаемому росту цен на продукты.