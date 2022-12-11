Шуферсаль снижает и замораживает цены на 320 продуктов

Крупнейшая в Израиле сеть супермаркетов Shufersal Ltd. (TASE: SAE) объявила о снижении и заморозке цен на более чем 320 продуктов на шесть месяцев.

Об этом сообщает Globes.

Товары представлены в различных категориях, от продуктов питания и молочных продуктов до безалкогольных напитков и закусок, а также чистящих средств, товаров для здоровья и туалетных принадлежностей.

В список товаров входят 70 продуктов под собственной торговой маркой «Шуферсаль», а остальные — из списка известных компаний, включая Strauss, «Тнува», «Осем», «Сано» и других поставщиков, большинство из которых недавно объявили о повышении цен.

Последний шаг Шуферсаля последовал за публичной критикой после того, как компания отступила и подняла цены на некоторые из наиболее популярных продуктов «Тнувы» после того, как первоначально отказалась хранить затронутые товары.

Среди товаров, которых нет в списке продуктов, цены на которые Шуферсаль снижает и замораживает, есть сыр Strauss Symphony (11 шекелей снижены до 10 шекелей), несмотря на то, что он включен в повышение цен, объявленное Strauss на прошлой неделе. Йогурты Tnuva GO, также включенные в повышение цен этой компанией, теперь будут продаваться по 5 шекелей вместо 5,90 шекелей.

Товары для здоровья и туалета в списке цен, которые будут снижены и заморожены, включают влажные салфетки, подгузники, средства по уходу за кожей и шампуни, моющие средства и чистящие средства. Продукты питания включают пасту и лапшу, хлопья, тесто, соленья, замороженные продукты, соки и мороженое, а также кетчуп, суп с миндалем и культовые закуски Bisli от Osem.

Шуферсаль работал над запуском этой акции несколько месяцев, с тех пор как начался рост цен. Сети постарались включить в корзину товаров самые популярные позиции.

«Шуферсал» запустил аналогичную кампанию в 2014 году, как и конкурирующая сеть «Тив Таам» (TASE: TTAM), объявившая о корзине продуктов с фиксированными скидками.

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