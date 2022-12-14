Компания Зоглобек объявила о резком повышении цен на свою продукцию

Израильская компания «Зоглобек», которая занимается производством колбас, сосисок и других мясных изделий, объявила, что с нового года повышает цены на свою продукцию.

Ожидается повышение стоимости товаров почти на 10 процентов. В компании отмечают, что это связано, в первую очередь, с резким скачком цен на сырье и энергию в текущем году. Генеральный директор отметил, что «Зоглобек» не повышала стоимость своих товаров с 2010 года, а сейчас вынуждена пойти на такой шаг.

Как сообщает 13 канал ИТВ, в первом квартале 2022 года цены на вторсырье — куриное и индюшачье мясо в нашей стране выросли на 30 процентов, а водоснабжение и электроэнергия — на 10 процентов.

«Курсор» писал ранее, что сеть «Шуферсаль» снизит цены на более чем 300 товаров в различных категориях, включая продукты питания, молоко, чистящие средства, фармацевтику, напитки, снеки, корма для животных и многое другое, в среднем около на 20 процентов сроком на шесть месяцев.

Еще мы писали, что крупный израильский импортер потребительских товаров Diplomat предупредил о том, что на некоторые категории товаров с начала 2023 году вырастет цена.

Напомним, что в октябре текущего года средняя стоимость продуктовой корзины в Израиле составила 976 шекелей, что на 19 шекелей больше, чем в сентябре. А разница ее стоимости в самом «дорогом» и самом «дешевом» супермаркете составила 36 процентов.