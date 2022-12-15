Компания Osem-Nestlé повышает цены на продукты питания

Еще один производитель продуктов столкнулся с «огромным ростом цен на сырье и упаковку», поэтому пересмотрел прайс-лист для розничных продавцов.

Волна повышения цен, затронувшая израильских производителей и оптовых продавцов, затронула и компанию Osem-Nestlé. Производитель был вынужден присоединиться к ожидаемому росту цен на продукты.

Osem-Nestlé сообщила ритейлерам, что поднимает цены на часть своей продукции в среднем на 3,4%. По некоторым позициям рост цен составит до 5,9%.

За последние два года компания столкнулась с «огромным ростом цен в беспрецедентных масштабах на сырье, упаковку, транспортировку, энергию и многое другое», поэтому ей пришлось пересмотреть прайс-лист для розничных продавцов на некоторые свои продукты.

При этом сообщается, что повышение не коснется детских товаров, таких как Materna и Gerber, а также снеков Bamba, кофейных продуктов, сухих завтраков, шоколада Nestlé и кормов для животных.

Osem-Nestlé сообщила, что с января за последние два года цены на пшеницу выросли на 60%, томатные концентраты — на 40%, кофе — на 45%, сахар — на 28%, масла — на 50%, твердую пшеницу для макаронных изделий — на 75%, кукурузу — на 33% и сою — на 13%.

Генеральный директор Osem-Nestlé Ави Бен-Ассаяг сказал: «Это непростое решение для нас в то время, когда инфляция затрагивает каждую семью в Израиле, и поэтому мы продолжаем поглощать большую часть роста цен.

В прошлом месяце Osem-Nestlé объявила, что в рамках своего плана оптимизации увольняет десятки сотрудников, в основном продавцов, а также небольшое количество сотрудников в штаб-квартире компании.

«Несмотря на эти меры, и в связи с высокой инфляцией мы приняли решение пересматреть цены на продукцию, производимую на наших заводах в Израиле, на которых работает 2500 сотрудников, из-за реальной необходимости противостоять вызовам времени и в то же время поддерживать стабильность заводов компании в Кирьят-Гате, Сдероте и Йокнеаме».

Курсор уже информировал, что в следующем году вдвое снизится темп роста ВВП.

Недавно стало известно, что Шуферсаль снижает и замораживает цены на 320 продуктов.

Помимо этого тарифы на электроэнергию в Израиле могут вырасти на 12%.