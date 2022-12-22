Пончики унесли две жизни: минздрав обратился к израильтянам

Два человека уже умерли в эту Хануку, подавившись пончиками, традиционной израильской едой, которую едят в это время года. Одна из жертв — пожилой мужчина 70 лет из Нетании; вторая — 67-летний житель Бней-Брака. Третий человек, 65-летний мужчина из Офакима, также задохнулся, съев пончик с желе, но, к счастью, остался жив.

В ответ на трагедии минздрав призвал общественность к большей осторожности. «Это досадное и трагическое явление для нас не новое. Мы сталкиваемся с такими случаями удушья в результате употребления пончиков практически каждый год, как у взрослых, так и у детей», — заявили они.

По данным министерства, особую опасность представляют пончики. «Пончики мягкие, но как только вы начинаете жевать, они становятся похожими на липкую пасту. Чтобы избежать опасности подавиться, люди должны откусывать маленькие кусочки и хорошо жевать. Пончики на самом деле требуют жевания столько же, сколько и стейк», — говорится в заявлении.

Они добавили, что «дети в возрасте до трех лет и взрослые с зубными протезами или отсутствующими зубами, которым трудно пережевывать твердую пищу, должны быть вдвойне осторожны, как и все, у кого есть проблемы с сухостью во рту или любое соответствующее заболевание. Терапевты могут помочь вам научиться правильно глотать. Так что будьте осторожны, потому что счастливая Ханука — это безопасная Ханука».

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