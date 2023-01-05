Нетаниягу: Мы создадим баланс между тремя ветвями власти

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил накануне на конференции движения «Бейтар» в Иерусалиме, где высоко оценил предложенные министром юстиции Яривом Левином реформы судебной системы Израиля.

Об этом сообщает INN.

«Мы предпримем шаги, которые укрепят личную безопасность всех граждан страны, мы подготовим реформы, которые обеспечат правильный баланс между тремя ветвями [власти], и мы продолжим этот «пересмотр» в стремлении к миру», — сказал Нетаниягу.

Он отметил, что «сегодня нам нужен национальный пересмотр, вместо бездействия, больше действия».

«Мы должны продвигать ориентированную на действия, энергичную, ответственную политику. Мы уверенно проведем ревизию и будем действовать более решительно против террористических ветвей крайнего ислама в нашем регионе и будем бороться разными способами, чтобы предотвратить Иран от производства ядерного оружия», — добавил он.

Нетаниягу также говорил о необходимости перемен во внешних отношениях Израиля: «Мы пересмотрим наши внешние отношения — наш голос будет услышан в мире. Вместо того, чтобы склонить головы и подчиниться диктату международного сообщества, мы будем отстаивать наши интересы в Государстве Израиль и на Земле Израиль. Мы будем укреплять мир с Суданом, Эмиратами и Марокко — и проложим новые пути для дальнейшего мира на Ближнем Востоке».

«Мы также пересмотрим экономику, чтобы сделать ее свободной рыночной экономикой, и предпримем шаги по сдерживанию инфляции и снижению стоимости жизни. Мы принесем процветание всем гражданам Израиля — как евреям, так и арабам», — добавил он.

Ранее Курсор писал, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу создаст кабинет безопасности из 11 членов, который будет уполномочен принимать решения от имени правительства по вопросам национальной безопасности.

Курсор сообщал, что соцопрос показал, что большинство израильтян недовольны тем, как Нетаниягу провел коалиционные переговоры. 60% респондентов в недавнем опросе дали премьер-министру оценку «ужасно» или «очень плохо».

Наша редакция писала, что Дери выступил с обвинением в адрес Нетаниягу. Лидер партии ШАС Арье Дери, как сообщается, обвинил премьер-министра Нетаниягу в том, что он «обманул» его неожиданным назначением члена парламента от Ликуда Амира Оханы спикером Кнессета, первого ЛГБТК-человека, занявшего эту должность.