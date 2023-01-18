Должники Кнессета: названы партии, взявшие больше всего кредитов

Политические партии должны Кнессету почти четверть миллиарда шекелей (около 73 млн долларов) за кредиты, которые были выданы в ходе ряда избирательных кампаний в последние годы, и некоторые из них вряд ли смогут вернуть деньги.

В соответствии с законами о кампаниях партиям разрешено брать кредиты только у Кнессета, чтобы они не становились зависимыми от частных институтов. Система финансирования позволяет партиям занимать сумму в зависимости от количества мест, которые они уже имеют. После выборов они получают финансирование для покрытия ссуды в зависимости от количества фактически выигранных мест.

Политический кризис привел к четырем безрезультатным выборам в течение трех лет, кульминацией которых стали пятые выборы в ноябре 2022 года, на которых сформировалась нынешняя правящая коалиция во главе с партией «Ликуд». Однако в течение этого периода партии продолжали брать кредиты для своих кампаний, не возвращая деньги до того, как были назначены новые выборы.

В преддверии последних выборов 1 ноября партийные долги увеличились примерно на 62 млн шекелей (18,1 млн долларов) и в настоящее время достигли общей суммы в 228,9 млн шекелей (67 млн долларов).

Из них правящая партия «Ликуд» должна 70 млн шекелей (20,4 млн долларов), что составляет примерно треть всего долга и в три раза больше, чем любая другая партия. Большая часть долга «Ликуда» — это авансы, полученные им перед выборами.

Партии МЕРЕЦ и «Еврейский дом», ни одна из которых не прошла в нынешний Кнессет, имеют долги в 39,2 млн шекелей и 25,1 млн шекелей соответственно. Поскольку в настоящее время они не имеют права на финансирование после выборов, неясно, смогут ли они погасить кредиты.

Другими должниками являются «Еш Атид» (22,9 млн шекелей); «Яадут а-Тора» (14,8 млн шекелей); РААМ (12,5 млн шекелей); «Религиозный сионизм» и «Оцма Иегудит» по общему билету (11,3 млн шекелей); Авода (11,2 млн шекелей); Исраэль Бейтейну (8,4 млн шекелей).

Партиям, представленным в Кнессете, в настоящее время разрешено брать кредиты только у Кнессета, а с 2019 года им запрещено брать кредиты у частных или государственных организаций из-за опасений, что такие кредиты создадут зависимость от банков и коммерческих организаций, что приведет к конфликтам интересов. Единственными партиями, которым разрешено получать кредиты от частных лиц, являются новые партии, которые еще не вошли в Кнессет и, следовательно, не имеют права на партийное финансирование.

Партии получают финансирование после выборов в зависимости от количества мест, полученных каждой из них. Сумма платежа, известная как «единица финансирования», составляет 1,66 млн шекелей (486 235 долларов ) за место в парламенте. Партии, не преодолевшие порог для прохождения в Кнессет, получают оплату только в том случае, если они набирают более одного процента всех подтвержденных голосов, из расчета одна денежная единица за каждый процент голосов.

Погашение кредитов растянуто на четыре года и четыре месяца. Но если в этот период правительство падет и Кнессет распустится, партии не смогут погасить кредиты, как это было в последние годы, что приведет к огромной задолженности.

Ранее Курсор писал, что депутаты согласились на «обдуманное» повышение заработной платы. Ссылаясь на необходимость изменений в соответствии с рынком 2022 года и продолжающейся борьбой со стоимостью жизни, депутаты Кнессета принимают совет снизить надбавки.