Депутаты согласились на «обдуманное» повышение заработной платы

Ссылаясь на необходимость изменений в соответствии с рынком 2022 года и продолжающейся борьбой со стоимостью жизни, депутаты Кнессета принимают совет снизить надбавки.

Накануне коллегия Кнессета приняла решение повысить заработную плату депутатов и высокопоставленных государственных чиновников на 5,1%, что стало их первым повышением зарплаты после замораживания заработной платы в 2020 году в ответ на экономическую неопределенность, вызванную пандемией коронавируса.

Первоначально запланированный на 12,5%, чтобы покрыть среднерыночное повышение зарплаты за последние три года, комитет палаты представителей Кнессета проголосовал за принятие рекомендации комитета по зарплате государственных служащих о сокращении их повышения в свете продолжающейся борьбы со стоимостью жизни в Израиле и за выбор цифры больше в соответствии с ростом рынка за последний год. Этот шаг был быстро одобрен Финансовым комитетом и не требует дополнительного голосования.

Повышение зарплаты, которое также коснется премьер-министра, министров, заместителей министров, президента и судей, было впервые объявлено на прошлой неделе и также получило поддержку министра финансов Бецалеля Смотрича, спикера Кнессета Амира Оханы и председателя финансового комитета Моше. Гафни.

В соответствии с повышением зарплаты на 5,1% ежемесячная заработная плата вырастет с 45 274 шекелей (13 300 долларов) до 47 582 шекелей (13 980 долларов) для депутатов, с 56 345 шекелей (16 550 долларов) до 59 218 шекелей (17 400 долларов) для премьер-министра, с 50 673 шекелей (14 890 долларов) для шекелей. 53 257 шекелей (15 650 долларов) для министров, с 45 275 шекелей (13 300 долларов) до 47 584 шекелей (13 980 долларов) для заместителей министров, с 64 673 шекелей (19 000 долларов) до 67 971 шекелей (19 970 долларов) для президента и со 104 256 шекелей (30 610 долларов США, 30 610 долларов) до новых шекелей для председателя Верховного суда.

Заявив о своих ожиданиях, что государственные служащие должны подавать хороший пример в трудной экономической ситуации, Общественная комиссия по определению зарплаты и других выплат депутатам Кнессета написала в своей рекомендации комитету, что их первоначальная надбавка на 12,5% «неуместна».

Кроме того, комиссия утверждала, что единовременное повышение зарплаты за три года «не соответствует ожидаемым изменениям заработной платы в государственном секторе» и приведет к «увеличению разрыва в заработной плате между государственными служащими и другими служащими государственного сектора».

Комиссия потребовала от депутатов навсегда отказаться от повышения зарплаты, чтобы покрыть рост средней рыночной зарплаты в 2020 и 2021 годах.

Повышение зарплаты на 5,1% вступит в силу с 2023 года для зарплаты депутатов и государственных служащих.

Ранее Курсор писал, что депутатам Кнессета снизят прибавку к зарплате. Изначально предполагалось, что повышение доходов членов Кнессета будет соизмеримо со средними темпами роста заработной платы в стране.

Как сообщал Курсор, в октябре 2022 года в Израиле на 4,5 процента выросла средняя зарплата наемных работников, по сравнению с аналогичным показателем позапрошлого года. Она составила 11 809 шекелей. Такие данные предоставило Центральное статистическое бюро.

Напомним, что средняя заработная плата наемных работников в Израиле за последний год выросла не только в номинальном, но и в реальном выражении. Так, впервые с начала года рост зарплаты обогнал темпы инфляции.