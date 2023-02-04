В каком городе Израиля водители чаще всего засыпают за рулем

В организации заявили, что в большинство ДТП по причине усталости водителя происходит ночью.

Некоммерческая организация «Ор ярок» провела исследование и выяснила, в каких израильских городах водители чаще всего засыпали за рулем частного автомобильного транспорта.

И лидерами по этому показателю оказались жители Хайфы и Севера.

Работники организации спросили 504 водителей, случалось ли им в последний год ездить в уставшем состоянии и засыпать за рулем. 28,4 процента опрошенных жителей Севера Израиля и Хайфы ответили утвердительно. На втором месте автомобилисты из района Шарона (27,3 процента) и на третьем жители района Тель-Авива (27 процента).

Также аналитики подчеркнули, что из-за сна за рулем происходит большинство дорожно-транспортных движений и большинство из них случаются в ночное время — от полуночи до 6 утра.

«Курсор» писал ранее, что согласно новому опросу, проведенному в этом месяце некоммерческой организацией Or Yarok, Ассоциацией безопасного вождения в Израиле, около 27 процентов израильских водителей признались, что засыпали за рулем хотя бы один раз за последние 12 месяцев.

Еще мы писали, что в январе текущего года самым продаваемым автомобилем на израильском рынке по-прежнему является Hyundai. При чем, корейская компания за первый месяц 2023 года продала столько машин, сколько большинство других фирм не смогли реализовать даже в течение прошлого года.

Напомним, в течение 2022 года в Израиле было угнало 14 568 автомобилей, а это на 35 процентов больше, по сравнению с позапрошлым годом.