Назван самый продаваемый автомобиль на рынке Израиля

В январе текущего года самым продаваемым автомобилем на израильском рынке по-прежнему является Hyundai. При чем, корейская компания за первый месяц 2023 года продала столько машин, сколько большинство других фирм не смогли реализовать даже в течение прошлого года.

Такие данные представлены в отчете о темпах продаж новых машин.

За январь в Израиле было продано 8416 автомобилей Hyundai (+22 процента к январю 2022 года). На втором месте оказался KIA — 4912 машин (+8 процентов) и тройку лидеров замыкает Mazda — 4615 автомобилей (+50 процентов). Далее в списке идет Toyota 3036 (-36 процентов) и BYD — 2999 (начал работу в Израиле летом 2022 года).

В целом за январь реализовано чуть более 47 тысяч новых автомобилей, 14,6 процента из них были электрическими.

«Курсор» писал ранее, что американский производитель Tesla начал снижать цены на свои электромобили, при чем не только в Израиле, но и других странах. С чем это связано представители компании не сообщили.

Еще мы писали, что с начала 2023 года импортеры электромобилей в Израиль обновили свои прейскуранты, в которых взяли во внимание повышение налога на покупку новой машины. В прайс-листах учтен налог (с 10 до 20 процентов) и плагин гибридных автомобилей (с 40 до 55 процентов), а также ужесточение критериев скидок по «зеленому налогу».

Напомним, что за последний год в Израиле количество угнанных автомобилей выросло более чем в два раза.

Читайте также, в течение 2022 года в Израиле было угнало 14 568 автомобилей, а это на 35 процентов больше, по сравнению с позапрошлым годом.