Кабмин рассмотрит вопрос о лишении террористов израильского гражданства

После очередного теракта премьер-министр Биньямин Нетаниягу созвал Кабинет министров. На заседании будет рассмотрен вопрос о лишении гражданства Израиля террористов и их депортации.

Об этом сообщает «Детали«.

Как отметил глава правительства, Кабинет министров предпримет все меры, чтобы усилить поселенческое движение на территории Израиля.

«Правильный ответ терроризму — нанести удар по нему самому, а также усилить наши корни в нашей стране. Правительство уполномочит узкий кабинет укрепить поселенческое движение в нашей стране, которое эти террористы хотят искоренить», — сказал Нетаниягу.

По его словам, вопрос о лишении гражданства террористов будет рассмотрен уже на этой неделе. Также правительство планирует обсудить ход масштабной операции в Восточном Иерусалиме, Иудее и Самарии.

Ранее «Курсор» писал о том, что в Иудее и Самарии правоохранители задержали шесть человек, которые могут быть террористами. Мероприятия проходили в ходе масштабной спецоперации «Волнорез». У всех подозреваемых было найдено оружие и боеприпасы — их конфисковали полицейские. Задержанных передали в руки ШАБАК.

С начала года в Израиле участились случаи терактов, жертвами которых становятся невинные граждане. 10 февраля в Рамоте 20-летний террорист въехал на автомобиле в толпу людей. Трагедия произошла на остановке общественного транспорта. В результате погибли три человека, среди которых — двое маленьких детей. Еще пятеро — ранены. Стрелок был ликвидирован во время задержания, а полицейские арестовали членов его семьи.