Спас жизни людей: стало известно о состоянии офицера, раненого при теракте в Ир Давиде

Несмотря на тяжелое ранение, офицер действовал хладнокровно и нейтрализовал террориста.

Офицер-десантник находившийся на шаббатнем отдыхе с семьей, был серьезно в результате теракта в Ир Давиде, произошедшего 28 января.

Несмотря на тяжелое ранение, офицер действовал хладнокровно, приблизился навстречу, выстрелил и попал в террориста.

Только после этого он обратился за медицинской помощью и был эвакуирован в больницу.

Сегодня стало известно, что его состояние улучшилось, он открыл глаза и реагирует на вопросы членов своей семьи.

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Одну из жертв теракта в Ир Давида выписали из больницы.