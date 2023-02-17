Спас жизни людей: стало известно о состоянии офицера, раненого при теракте в Ир Давиде

Офицер-десантник находившийся на шаббатнем отдыхе с семьей, был серьезно в результате теракта в Ир Давиде, произошедшего 28 января.
Несмотря на тяжелое ранение, офицер действовал хладнокровно, приблизился навстречу, выстрелил и попал в террориста.
Только после этого он обратился за медицинской помощью и был эвакуирован в больницу.
Сегодня стало известно, что его состояние улучшилось, он открыл глаза и реагирует на вопросы членов своей семьи.
Читайте также: раскрыта личность офицера, нейтрализовавшего террориста в Ир Давиде.