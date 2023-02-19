«Протест — это только начало»: жители Лода вышли на демонстрацию против волны насилия

В знак солидарности с демонстрацией мэрия Лода не работает сегодня и не предоставляет услуги.

В воскресенье, 19 февраля, жители Лода начали протест в Иерусалиме против насилия в городе, из-за которого в последние две недели погибли пять человек. Демонстранты настроены решительно и ждут от правительства шагов, которые решат проблему.

Об этом пишет издание News.walla.

Мэр Лода Яир Ревиво заявил, что жители города приехали в Иерусалим, чтобы их услышали и помогли решить проблему с насилием, потому что завтра она может стать проблемой Тель-Авива, Ришон ле-Циона, Тверии и других городов. Он требует направить в город 500 сотрудников полиции, чтобы они находились там на регулярной основе и помогали поддерживать порядок и безопасность. Также мэр требует, чтобы проблемой преступности в Лоде занялись подразделения»Лахав-433″, ЯХБАЛ и Служба безопасности.

По его словам, участники будут протестовать до тех пор, пока правительство не обратит внимание на проблему и протест является лишь началом, потому что если потребуется, демонстранты остановят транспорт в сердце Израиля.

«Курсор» писал ранее, что в воскресенье, 19 февраля, в нескольких районах Восточного Иерусалима, в том числе в лагере беженцев Шуафат, начались беспорядки. Палестинцы начали перекрывать дороги с помощью баков и автомобильных покрышек, чтобы жители не смогли выехать на работу и присоединились к бойкоту государственных служб.

Еще мы писали, что 8 февраля в Лоде убили 33-летнюю женщину Лидар Яфе Суиса. По подозрению в совершении преступления был арестован ее 41-летний сосед Яаков Хаимович. Другие жильцы дома высказались по поводу его неадекватного поведения и раскрыли новые подробности.