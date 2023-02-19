В Восточном Иерусалиме начались беспорядки: участники перекрывают дороги

В воскресенье, 19 февраля, в нескольких районах Восточного Иерусалима, в том числе в лагере беженцев Шуафат, начались беспорядки. Палестинцы начали перекрывать дороги с помощью баков и автомобильных покрышек, чтобы жители не смогли выехать на работу и присоединились к бойкоту государственных служб.

Об этом пишет News.israelinfo.

Беспорядки начались в районах Иссауия, Джабель Мукабар и Силуан. В одном из них даже произошла драка между участниками протеста и жителями, которые хотели проехать по перекрытым дорогам.

На данный момент полицейские вместе с сотрудниками мэрии работают над тем, чтобы восстановить порядок. В Шуафате, Анате и Ар-Раме перекрыты въездные дороги в кварталы. Силы безопасности приступили к разборке баррикад.

В полиции отметили, что не позволят нарушать закон и порядок, а любая попытка нарушителей причинить вред населению или полиции будет пресечена всеми имеющимися в их распоряжении средствами.

«Курсор» писал ранее, что к холму Шилов округе Биньямин в Самарии прибыли военнослужащие ЦАХАЛа и пограничники МАГАВ, чтобы ликвидировать поселенческую плантацию Керем Бен-Элиягу. Сотни людей вышли на протест, пытаясь этому помешать.

Еще мы писали, что в Израиле продолжаются протесты против судебных реформ, запланированных новым правительством. 13 февраля в районе Кнессета собрались около 100 тысяч активистов.

Напомним, что после похищения танка с мемориала Тель ас-Саки на Голанских высотах, израильские активисты решили украсть броневик. Таким образом они протестуют против реформы юридической системы страны.