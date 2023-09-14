Израильтянам дали советы по выбору и покупке рыбы перед праздником

Потребление продукта из-за праздника вырастет примерно на 73 процента.

В связи с праздником Рош ха-Шана в израильских магазинах зафиксировали значительный спрос на рыбу, в частности лидером продаж стали тилапия (амнон), лосось, а также дорада. Израильтянам подсказали, на что следует обращать внимание при покупке продукта.

Об этом сообщает издание "Детали".

Согласно данным, представленных Организацией рыбоводов, во время осенних праздников в 2023 году потребление свежей прудовой рыбы составит около 1700 тонн, а именно карта, тилапии, окуня, форели и прочих видов рыб. Потребление продукта на душу населения в нашей стране по состоянию на прошлый год составило 9 килограмм филе в год, а в пересчете на цельную рыбу - около 20,4 килограмма в год.

Отмечается, что 28 процентов составляет свежая рыба, ее поставки в последнее время увеличились более чем на 70 процентов, в прошлом году они составили около 83 тысяч тонн. Покупать свежую рыбу гражданам рекомендуют только в тех магазинах, которые контролируются ветеринарным отделом местного самоуправления.

При выборе важно обратить внимание на несколько критериев, а именно: блеск (рыба должна быть влажной и немного слизистой), мягкость, глаза рыбы (они не должны быть мутными), цвет жабр (должны быть красными и блестящими) и запах.

"Курсор" писал ранее, что в преддверии Рош ха-Шана в Израиле на 50 процентов поднялся спрос на яблоки, которые являются важным атрибутом праздничной трапезы. Хотя в текущем году, согласно данным Амоса Левина из Ассоциации производителей фруктов, наша страна произвела значительно меньше яблок, чем обычно.

Еще мы писали, что во многих израильских магазинах сейчас наблюдается дефицит молока, и предполагается, что в канун праздника Рош ха-Шана ситуация усугубится еще больше.

Напомним, что министерство экономики провело проверку, в результате которой было обнаружено, что перед наступлением осенних праздников средняя стоимость продуктовой корзины снизилась на 19 шекелей.