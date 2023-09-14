В преддверии Рош ха-Шана существенно вырос спрос на один из продуктов

Этот фрукт не только вкусный, но и очень полезный.

В преддверии Рош ха-Шана в Израиле на 50 процентов поднялся спрос на яблоки, которые являются важным атрибутом праздничной трапезы. Хотя в текущем году, согласно данным Амоса Левина из Ассоциации производителей фруктов, наша страна произвела значительно меньше яблок, чем обычно.

Об этом сообщает Telegram-канал "Израиль Сегодня".

Амос Левин отметил, что в Израиле потребляется около 15 тысяч тонн яблок, в то время как среднее потребление фрукта на душу населения в нашем государстве составляет около 16 килограммов в год.

Согласно данным, опубликованным ассоциаций, в Израиле под выращивание популярного продукта отведено около 25-ти гектаров, основная часть которых находится в Галилее и Голанских горах. В яблочной промышленности трудятся около 3500 рабочих, а еще 8 тысяч заняты косвенно.

Помимо яблок, большим спросом среди израильтян пользуются также гранаты. Ожидается, что в этом году фермеры соберут около 30 тысяч тонн плодов, что на 10 тысяч тонн меньше, если сравнивать с 2022 годом. Потребление граната на душу населения составляет около 4 килограммов в год, включая гранатовый сок, свежие зерна граната, гранатовый уксус и другое.

"Курсор" писал ранее, что министерство экономики провело проверку, в результате которой было обнаружено, что перед наступлением осенних праздников средняя стоимость продуктовой корзины снизилась на 19 шекелей.

Еще мы писали, что министерство экономики в преддверии праздников выяснило, в каких сетях Израиля гражданам дешевле обойдутся продукты и товары, которые чаще всего покупают перед Рош ха-Шана.

Напомним, что во многих израильских магазинах сейчас наблюдается дефицит молока, и предполагается, что в канун праздника Рош ха-Шана ситуация усугубится еще больше