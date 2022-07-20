Аббас и Макрон призывают к возобновлению израильско-палестинских мирных переговоров

Президент Франции Эммануэль Макрон призывает вернуться к израильско-палестинским мирным переговорам на пресс-конференции вместе с находящимся с визитом в Палестинской автономии президентом Махмудом Аббасом.

Французский президент подчеркивает необходимость «возобновления прямого политического диалога между израильтянами и палестинцами». Он предупреждает, что насилие может вспыхнуть в любой момент и что переговоры могут быть «трудным путем, но у нас нет другой альтернативы».

Макрон встречался с премьер-министром Яиром Лапидом в Париже две недели назад, во время первой зарубежной поездки Лапида в должности, и сделал тогда аналогичные комментарии, заявив, что «нет альтернативы возобновлению политического диалога».

В своих собственных высказываниях Аббас осуждает действия Израиля и убийство в начале этого года палестино-американской журналистки Ширин Абу Аклех «хладнокровно и без причины».

«Кто убил ее? Мы хотим, чтобы они выяснили, кто это сделал», — говорит он.

Он также повторяет комментарии, аналогичные тем, которые он сделал вместе с президентом США Джо Байденом в Вифлееме на прошлой неделе, призывая возобновить переговоры на основе решения о двух государствах.

Ранее Курсор писал, что подведены итоги посещения Байденом Восточного Иерусалима. Бывший посол Израиля в ООН Дани Данон предупреждал о важности визита Байдена в Восточный Иерусалим. Речь американского президента содержала намеки на возобновление мира между Израилем и ПА.

Кроме этого, палестинцы заявили, что израильтяне «воткнули нам в спину нож». Официальные лица Палестинской администрации говорят, что Иерусалимская декларация и сопровождающие ее документы испортили настроение и атмосферу в Рамалле в преддверии визита президента США.

Ранее Курсор писал, что сегодня президент США намерен заявить об улучшениях жизни для палестинского населения. Американский президент в пятницу может рассказать об упрощении процедуры перехода через границу для палестинских арабов. Ожидается, что это произойдет при посещении больницы в Восточном Иерусалиме.