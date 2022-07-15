Визит Байдена: сегодня президент США намерен заявить об улучшениях жизни для палестинского населения

Американский президент в пятницу может рассказать об упрощении процедуры перехода через границу для палестинских арабов. Ожидается, что это произойдет при посещении больницы в Восточном Иерусалиме.

В пятницу, после встречи с председателем Палестинской автономии в Бейт-Лехеме, президент США Джо Байден во время выступления в больницы «Августа Виктория» в Восточном Иерусалиме озвучит важную информацию об улучшениях условий жизни для палестинских арабов.

Ожидается, что Байден сообщит об упрощении для палестинцев процедуры пересечения границы между Иорданией и Иудеей и Самарией.

Американский президент, как сообщают СМИ, заявит о семи улучшениях для палестинского населения.

На предыдущем выступлении Джо Байден разочаровал многих палестинских арабов своим заявлением о том, что появления независимого палестинского государства не стоит ждать в ближайшем будущем.

Ранее «Курсор» писал, что Байден сделает важное объявление для палестинцев: в ПА настроены скептически. Президент США Джо Байден объявит, что к концу 2023 года палестинским сотовым компаниям в Иудее, Самарии и в секторе Газа будет разрешено подключаться к сетям четвертого поколения, заявил в среду высокопоставленный чиновник администрации.

Наш сайт информировал, что Байден не пожал руки Лапиду и министрам в Израиле: представитель США озвучил важную деталь. Вместо рукопожатия Байден и Лапид поприветствовали друг друга «кулак о кулак», хотя президент США позже пожал руки некоторым министрам и Нетаниягу.