Администрация аэропорта Бен-Гурион опровергла данные о перехваченной ракете

Администрация аэропорта Бен-Гурион заявила, что над этим важным объектом инфраструктуры не пролетали ракеты. Ранее в сети распространялись данные о том, что над аэропортом «Железный купол» якобы перехватил ракету террористов.

Об этом пишет Times of Israel.

Сообщается, что самолеты, направляющиеся в Израиль, зависли в воздухе, когда в Тель-Авиве прозвучали сирены. При этом сейчас аэропорт Бен-Гурион работает в обычном режиме, и никаких ракет над его территорией зафиксировано не было.

Проведение полетов является стандартной процедурой при ракетных обстрелах района Тель-Авива.

Flights inbound TLV were holding over the Med as three Gaza rockets were intercepted near Ben Gurion airport

Live updates here, as ceasefire was supposed to go into effecthttps://t.co/JMk0iRoGMo pic.twitter.com/WcFZ2pebFs

