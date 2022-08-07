СМИ: Террористы «Исламского джихада» заявили, что никакого перемирия не будет

Начала распространяться информация о том, что боевики не будут придерживаться режима прекращения огня, анонсированного на 20:00.

Об этом написали на телеграм-канале ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

«Высокопоставленный член Исламского Джихада «Никакого перемирия в 20:00», — процитировали боевика на телеграм-канале.

Ранее редакция Курсора сообщала, что ХАМАС заявил о смерти террориста Мухаммада Афана из Джабалии. ХАМАС заявил, что Мухаммад Афана из лагеря беженцев Джабалия погиб в результате авиаудара ЦАХАЛа.

Кроме того, наш сайт писал, что в Газе нашли неразорвавшуюся ракету. Появилось видео, на котором видно, как местные жители пытаются достать ракету из переулка. Судя по всему, она упала рядом с жилыми домами.

Еще напомним, что Австрия осудила ракетные обстрелы израильских городов.