Террористы продолжают обстрелы городов Израиля: новые видео появились в сети

И вот в сети начали появляться новые видео из разных населенных пунктов страны, которые обстреливаются ракетами боевиков из сектора Газа.
Так, очевидцы сняли перехват ракеты над Бат-Ямом. Ролик показали на телеграм-канале.
Также появилось фото с перехватом ракеты прямо над аэропортом Бен-Гурион.
Кроме того, на телеграм-каналепоказали видео перехватов ракет в небен над Тель-Авивом.
Еще появились кадры «дуэли» израильского «Железного купола» и ракеты, которую выпустили террористы «Исламского джихада».
Ранее наш сайт сообщал, что террористы обстреляли ракетами Гуш-Дан.
Кроме того, редакция Курсора писала, что террористы «Исламского джихада» заявили, что никакого перемирия не будет.
Еще напомним, что Лапид заявил, что все цели операции «Рассвет» достигнуты.