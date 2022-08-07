Террористы продолжают обстрелы городов Израиля: новые видео появились в сети

Несмотря на то, что ранее было объявлено о режиме прекращения огня в 20:00, террористы не прекратили ракетные обстрелы израильских городов.

И вот в сети начали появляться новые видео из разных населенных пунктов страны, которые обстреливаются ракетами боевиков из сектора Газа.

Так, очевидцы сняли перехват ракеты над Бат-Ямом. Ролик показали на телеграм-канале Израильские трудовыебудни.

Также появилось фото с перехватом ракеты прямо над аэропортом Бен-Гурион.

Кроме того, на телеграм-канале Люди в черном показали видео перехватов ракет в небен над Тель-Авивом.

Еще появились кадры «дуэли» израильского «Железного купола» и ракеты, которую выпустили террористы «Исламского джихада».

Ранее наш сайт сообщал, что террористы обстреляли ракетами Гуш-Дан.

Кроме того, редакция Курсора писала, что террористы «Исламского джихада» заявили, что никакого перемирия не будет.

Еще напомним, что Лапид заявил, что все цели операции «Рассвет» достигнуты.