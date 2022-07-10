Адвокат подал жалобу за подстрекательство левых против Нетаниягу

Судебное дело Нетаниягу вновь вызвало серьезную огласку. О нем постоянно упоминается в связи с предстоящими новыми выборами в правительство.

Адвокат Уриэль Назри подал «срочную жалобу» юридическому советнику правительства Бахарав-Миаре и комиссару полиции в свете серьезного подстрекательства со стороны левых против Нетаниягу после убийства бывшего премьер-министра Японии.

Об этом сообщил Телеграм-канал Израиль Медиа Архив.

Также в связи с предстоящими выборами в СМИ участились обсуждения скандального процесса против Нетаниягу. 13 канал заявил : «По Делу-1000 доказательств нет, одни слова».

А журналистка Айяла Хассон высказалась с критикой: «Ненавижу двойные стандарты. Дети Беннета заказывали за государственный счёт доставку еды по Вольту на сумму 11500 шекелей в месяц. В случае с Нетаниягу, расследуют каждую сигарету. Всё политизировано (то есть идёт политическое преследование)».

«Курсор» ранее писал, что блок Нетаниягу впервые набрал 61 голос в опросах. Последний опрос впервые показывает, что блок во главе с лидером «Ликуда» Биньямином Нетаниягу получит 61 место на предстоящих выборах, что позволит бывшему премьер-министру сформировать узкое правое правительство.

Наш сайт информировал, что лидер партии «Ямина» Айелет Шакед призвала к «широкому национальному правительству». Шакед предупредила о «пропасти поляризации» в израильской политике.

Напомним, редакция ранее сообщала, что Лапид выступил с важным призывом накануне приезда Байдена.