Лапид выступил с важным призывом накануне приезда Байдена

Премьер-министр Яир Лапид открыл заседание кабинета сегодня утром и заявил: «Санкции должны быть снова введены против Ирана».

Переходный премьер-министр Яир Лапид выступил на открытии заседания кабинета министров и затронул, среди прочего, будущий приезд президента США Джо Байдена и формируемое ядерное соглашение между США и Ираном.

Он начал с соболезнования Японии и сказал: «Я хотел бы начать с выражения соболезнований со стороны израильского правительства и граждан Израиля нашей стране-союзнице Японии в связи со смертью бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, который был убит в пятницу. Он был великим лидером и настоящим другом Израиля».

«Мы находимся на пороге исторической недели, — сказал Лапид. — В среду здесь приземлится президент США Джо Байден, один из лучших друзей Израиля в американской политике, который как-то сказал: «Не обязательно быть евреем, чтобы быть сионистом».

«Этот визит будет посвящен как рискам, так и возможностям. Обсуждение рисков будет сосредоточено в первую очередь на проблеме Ирана. Вчера стало известно, что Иран обогащает уран в передовых центрифугах, что резко контрастирует с подписанными им соглашениями», — отметил премьер.

«Международный ответ должен быть решительным. Нужно вернуться в Совет Безопасности и активировать санкционный механизм в полную силу, — призвал Лапид. — Израиль, со своей стороны, оставляет за собой полную свободу действий, политических и оперативных, в борьбе с иранской ядерной программой».

Он добавил: «Еще раз благодарю президента США за то, что он не отменил санкции в отношении Корпуса стражей исламской революции. Иран поддерживает Хизбаллу, поддерживает ХАМАС, иранские отряды недавно пытались убить израильских туристов в Стамбуле».

Касаясь отъезда Байдена в Саудовскую Аравию, Лапид сказал: «Из Иерусалима самолет президента вылетит в Саудовскую Аравию, и он повезет туда послание мира и надежды».

Напомним, что Либерман обрушился с критикой на ультраортодоксов, поломавших дорогостоящую технику в Иерусалиме.