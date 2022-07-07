«Приведет к реальной опасности»: Шакед выступила с призывом

Лидер партии «Ямина» предупредила о «пропасти поляризации» в израильской политике. Шакед тем временем работает над стабилизацией своей фракции после бурного времени ее правления.

Лидер партии «Ямина» Айелет Шакед в среду призвала к «широкому национальному правительству» в своем первом публичном заявлении о предстоящих выборах с тех пор, как на прошлой неделе приняла бразды правления правой фракцией.

«Из-за политической ситуации в Израиле мы можем быть втянуты в бездну поляризации, которая приведет к реальной опасности», — заявила министр внутренних дел Шакед на фестивале в северном городе Кармиэль.

«Мы вместе сражаемся, вместе вступаем в Армию обороны Израиля, вместе добиваемся национальных достижений, вместе отмечаем праздники, вместе скорбим и вместе переживаем боль. Только в политике мы видим такое болезненное разделение и поляризацию, — сказала она. — Я верю, что есть способы, которыми мы можем объединиться, соединиться и быть вместе».

«Нам нужно, чтобы все работали вместе. Политические соперники — не враги, — сказала она. — Я всем говорю — приходите, будем работать вместе. Я верю, что вместе мы сможем создать широкое национальное правительство».

1 ноября израильтяне придут к избирательным урнам на своих пятых общенациональных выборах менее чем за четыре года.

Комментарии Шакед прозвучали в то время, как она работает над стабилизацией своей партии после того, как на прошлой неделе стала ее лидером. Бывший лидер партии Нафтали Беннет покинул пост премьер-министра и объявил, что уходит из политической жизни после того, как его коалиция распалась. Он передал контроль над партией Шакед, № 2 «Ямины», и передал пост премьер-министра Яиру Лапиду в соответствии с их коалиционным соглашением.