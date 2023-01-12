Адвокаты и бывшие судьи вышли на массовые протесты против реформы Левина

В рамках акций протеста демонстранты, работающие в судебной системе, символически остановили свою работу на час.

Сотни адвокатов, бывших судей и профессиональных юристов провели в четверг, 12 января, демонстрацию у зданий судов по всему Израилю. Они протестовали против запланированной правительством судебной реформы.

Об этом сообщает Haaretz.

Отмечается, что в рамках акций протеста демонстранты, работающие в судебной системе, символически остановили свою работу на час.

«Цель – проиллюстрировать общественности, что изменения в системе означают де-факто – крах судебной системы», – заявили организаторы протеста.

По их словам, акция направлена против широкого плана министра юстиции Ярива Левина по реформе судебной системы. Он включает в себя положения, которые позволят правительству принимать законы, отмененные Верховным судом, а также изменять состав комитета по назначению судей.

Акция протеста в четверг состоялась после того, как все бывшие генеральные прокуроры Израиля и большинство бывших государственных прокуроров опубликовали письмо, в котором выразили обеспокоенность тем, что план Ярива Левина «разрушит» систему правосудия страны.

«Мы были шокированы, услышав этот план. … Мы убеждены, что он не предвещает улучшения системы, а грозит ее разрушением», — утверждают демонстранты.

Как сообщал Курсор, 4 января новый министр юстиции Ярив Левин сделал ранее обещанное заявление о реформе, которую твердо намерен продвигать в израильской системе правосудия.

«Как человек, выросший на коленях Менахема Бегина, я знаю, что в Иерусалиме есть судьи. Но в Иерусалиме также есть Кнессет и правительство. Законодательная революция судебной системы снизила доверие до опасного минимума, что нанесло ущерб демократии и управлению. Люди, которых мы не выбирали, решают за нас. Пришло время действовать», — сказал Левин.

Первым шагом, который глава Минюста предлагает реализовать, станет изменение состава комиссии по отбору судей.

«Судьи не будут избирать себя сами. Это сделают трое из каждого органа власти. Вместо представителей адвокатов – два представителя общественности, назначенные министром юстиции. Также будут введены публичные слушания по кандидатурам судей в Верховный суд», — рассказал Левин.

Ранее мы информировали о том, что бизнес-сектор обеспокоен политизацией судебной системы Израиля.

Также Курсор писал, что Нетаниягу отказался обещать Левину реформы правосудия.