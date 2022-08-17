Адвокаты солдата ЦАХАЛа, застрелившего товарища, просят прекратить расследование

Защита солдата ЦАХАЛа, который по ошибке застрелил своего товарища на посту возле Туль-Карема, требует остановить расследование дела.

Адвокаты израильского военнослужащего, который несколько дней назад по ошибке застрелил своего товарища, сержанта Натана Фитусси, обратились в нацподразделение оперативных расследований ЦАХАЛа с требованием остановить рассмотрение дела.

Об этом сообщает издание «Детали».

Защита обвиняемого солдата считает, что расследование происшествия является несправедливым и нечестным, поскольку военнослужащий следовал установленным инструкциям. Адвокаты отправили письмо в отдел расследований после того, как их не пустили на встречу со своим подопечным.

По их словам, из-за трагического инцидента обвиняемый пребывает в глубокой депрессии.

«Курсор» писал ранее, что военнослужащий ЦАХАЛа по ошибке застрелил своего товарища Натана Фитусси на посту возле Туль-Карема, приняв его за террориста. По словам стрелка, он следовал установленным инструкциям и сначала крикнул товарищу, чтобы тот остановился, а потом сделал предупредительный выстрел в воздух, но все было безрезультатно. После этого он открыл огонь по движущемуся к нему человеку, приняв его за террориста.

Еще мы писали, что сегодня, 17 августа, состоялись похороны погибшего сержанта Натана Фитусси, на котором собрались сотни людей. Близкий друг семьи Фитусси заявил журналистам, что родители погибшего солдата не злятся на военного, смертельно застрелившего их сына.